９月のＣＰＩ上昇率5.0％、目標内に低下

インド９月のＣＰＩ上昇率5.0％、目標内に低下経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインドマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向「生活で精一杯」、将来不安 ４～６月のインフレ率29％ミャンマー経済マクロ経済統計食品・飲料その他サービス雇用・労務政治一般政策・法律・規制外食・飲食NEW９月のＣＰＩ上昇率5.0％、目標内に低下インド経済マクロ経済統計NEWガソリン価格７％引き下げ、２カ月半ぶり安値ベトナム資源石油・石炭・ガス陸運政策・法律・規制小売り９月外食物価4.9％上昇、加工食品も上がる韓国経済マクロ経済統計食品・飲料外食・飲食再び値上げラッシュ、ＯＢビールは７％上昇韓国食品食品・飲料３Ｑ住宅建設費1.5％増、鉄鋼製品は値下りタイ建設不動産建設・プラントＣＰＩ９月のＣＰＩ上昇率5.0％、目標内に低下インド経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（８月） ４カ国で伸び加速ASEAN経済マクロ経済統計深センの鉱工業生産、１～８月は伸び幅拡大中国深セン経済マクロ経済貿易統計政策金利、４会合連続据え置き 物価抑制に期待も過剰融資を懸念インド金融統計金融一般９月ＣＰＩは2.93％上昇、８カ月ぶり高さ台湾経済マクロ経済統計９月のＣＰＩ3.7％上昇、秋夕前に果物高騰韓国経済マクロ経済統計