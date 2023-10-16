８月の保険料収入、1.6％増の３千万ドル超

カンボジア８月の保険料収入、1.6％増の３千万ドル超金融NEW国・地域カンボジア業種金融関連タグカンボジア保険統計ＧＤＰ８月の保険料収入、1.6％増の３千万ドル超カンボジア金融統計保険NEW７～９月期ＧＤＰ、0.7％増 ２四半期連続で伸長も低水準シンガポール経済マクロ経済統計NEW韓国の24年成長率2.2％、ＩＭＦが下方修正韓国経済マクロ経済統計財政家計支出予測、24年は５％増の9千億リンギマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務小売り23年成長率、5.0％に据え置き＝ＩＭＦインドネシア経済マクロ経済統計ＩＭＦ、比は東南アで成長率２番目フィリピン経済マクロ経済統計自動車統計９月中古車取引７％増、マイカー旅行需要で中国車両統計自動車観光社会一般NEW東風汽車の９月販売、４カ月ぶりプラス中国湖北車両統計自動車NEW宇通客車の９月販売、４割増の3567台中国河南車両統計自動車NEW秋の広州交易会が開幕、輸入展にも注力中国広東経済マクロ経済貿易統計卸売りイベント小売りNEWＶＷの１～９月中国販売３％減、唯一減少中国車両貿易統計自動車NEW９月輸出額、５カ月マイナス ６％減、日本からの輸入伸び悩み中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器紙・パルプ機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品NEW