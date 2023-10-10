８月ゴム生産量、前月比10％増の3.1万トン

マレーシア８月ゴム生産量、前月比10％増の3.1万トン農水NEW国・地域マレーシア業種農水関連タグマレーシア農林・水産マクロ経済統計貿易自動車統計トヨタの９月新車販売、４カ月ぶり増加中国車両統計自動車NEW広汽集団の９月販売、３カ月ぶりのプラス中国広東車両統計自動車NEW北汽新能源の９月販売、95％増の8325台中国北京車両統計自動車NEWナタ汽車の９月販売、27％減の1.3万台中国浙江車両貿易統計自動車NEW吉利の９月販売、31％増の17万台中国浙江車両貿易統計自動車NEW福田汽車、海外市場は「来年も販売好調」中国北京車両統計自動車車部品NEW貿易統計ナタ汽車の９月販売、27％減の1.3万台中国浙江車両貿易統計自動車NEW吉利の９月販売、31％増の17万台中国浙江車両貿易統計自動車NEWベトナムの対外投資、１～９月は５％増ベトナム経済マクロ経済貿易統計NEW４～９月貿易収支、８億ドル超の赤字にミャンマー経済マクロ経済貿易統計NEW中国減速、小規模国へ波及か ミャンマーやラオスに影響大きくアジア経済マクロ経済統計不動産陸運観光政治一般NEW８月ゴム生産量、前月比10％増の3.1万トンマレーシア農水マクロ経済貿易統計農林・水産NEW