首相の５％成長目標、専門家は懐疑的

タイ首相の５％成長目標、専門家は懐疑的経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイ小売り観光マクロ経済統計貿易財政政策・法律・規制ＧＤＰ首相の５％成長目標、専門家は懐疑的タイ経済マクロ経済貿易統計観光政策・法律・規制財政小売りNEWＵＴＣＣ、デジタル通貨見直しを提言タイ経済マクロ経済統計政策・法律・規制財政NEW昨年度の家計貯蓄は47年ぶり低水準、準備銀インド金融マクロ経済統計金融一般社会一般小売りNEWデジタル経済、対ＧＤＰ比17％に拡大シンガポール経済マクロ経済統計ＩＴ一般マニラ空港の利用者急回復 １～９月3400万人、改修急務にフィリピン運輸マクロ経済統計インフラ建設・プラント空運観光政策・法律・規制政策金利、４会合連続据え置き 物価抑制に期待も過剰融資を懸念インド金融統計金融一般貿易統計貴州省の輸出額、１～８月は20.6％増中国貴州経済マクロ経済貿易統計NEWＢＹＤの９月販売、５カ月連続で最多更新中国深セン車両貿易統計自動車NEW国境貿易額4.83兆円へ、商務省が目標タイ経済マクロ経済貿易統計陸運政策・法律・規制NEWＵＴＣＣ、デジタル通貨見直しを提言タイ経済マクロ経済統計政策・法律・規制財政NEW首相の５％成長目標、専門家は懐疑的タイ経済マクロ経済貿易統計観光政策・法律・規制財政小売りNEW国内の医療機器、国産品シェアは25％以下インドネシア医薬貿易統計保健医療その他製造NEW