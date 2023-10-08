９月の製造業ＰＭＩ、６カ月ぶり節目超え

中国９月の製造業ＰＭＩ、６カ月ぶり節目超えPICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国その他製造建設・プラントその他サービスマクロ経済統計貿易雇用・労務自動車統計ＥＶ零ホウの９月販売、43％増の1.6万台中国浙江車両統計自動車NEW重慶の１～８月経済統計、鉱工業は6.3％増中国重慶経済マクロ経済貿易統計NEWＮＩＯの９月販売、44％増の1.6万台中国上海車両統計自動車NEW理想汽車の９月販売、過去最高の3.6万台中国北京車両統計自動車NEW上海汽車の９月販売、6.8％減の48.2万台中国上海車両貿易統計自動車NEW小鵬の新車販売、15カ月ぶりの1.5万台超え中国広東車両統計自動車NEW貿易統計重慶の１～８月経済統計、鉱工業は6.3％増中国重慶経済マクロ経済貿易統計NEW深センの鉱工業生産、１～８月は伸び幅拡大中国深セン経済マクロ経済貿易統計NEW財新サービス業ＰＭＩ、９月も下落継続中国経済マクロ経済貿易統計その他製造その他サービスNEW９月財新製造業ＰＭＩ、景気拡大傾向を維持中国経済マクロ経済貿易統計その他製造雇用・労務NEW９月の製造業ＰＭＩ、６カ月ぶり節目超え中国経済マクロ経済貿易統計その他製造その他サービス建設・プラント雇用・労務NEW上海汽車の９月販売、6.8％減の48.2万台中国上海車両貿易統計自動車NEW