世界貿易量0.8％増、物価高で下方修正＝ＷＴＯ

アジア世界貿易量0.8％増、物価高で下方修正＝ＷＴＯ経済NEW国・地域アジア業種経済関連タグ日本統計貿易ＧＤＰ個人資産保有額、台湾は世界５位台湾金融マクロ経済統計金融一般証券保険NEW企業債務が過去最大に、ＧＤＰの124％韓国経済マクロ経済統計金融一般NEW外為相場を注視、介入の準備も＝中銀総裁タイ金融マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制NEW世界貿易量0.8％増、物価高で下方修正＝ＷＴＯアジア経済貿易統計NEW国民年金基金、１千兆ウォン超で世界３位に韓国金融統計金融一般証券政策・法律・規制本年度成長率予想6.3％に据え置き、世銀インド経済マクロ経済統計自動車統計９月の生産者物価は1.8％下落、７カ月連続タイ経済マクロ経済統計NEW対日衣料輸出、７月も２割増 男性の秋冬物フォーマルが需要好調ミャンマー繊維マクロ経済貿易統計繊維NEW世界貿易量0.8％増、物価高で下方修正＝ＷＴＯアジア経済貿易統計NEW８月の産業統計、消費・投資がマイナス韓国経済マクロ経済統計設備投資ＥＶ充電器の設置数、全国で24万基超韓国車両統計自動車二輪車生産は４Ｑに回復へ＝ＦＴＩ予測タイ車両統計二輪車貿易統計９月の生産者物価は1.8％下落、７カ月連続タイ経済マクロ経済統計NEW対日衣料輸出、７月も２割増 男性の秋冬物フォーマルが需要好調ミャンマー繊維マクロ経済貿易統計繊維NEW世界貿易量0.8％増、物価高で下方修正＝ＷＴＯアジア経済貿易統計NEW８月の国境貿易13％減、中国以外低調タイ経済マクロ経済貿易統計コメ輸出額が過去最高、１～９月37億ドルベトナム農水貿易統計食品・飲料農林・水産９月の輸出額4.4％減 半導体は２桁減、４カ月連続黒字韓国経済マクロ経済貿易統計