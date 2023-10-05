９月ＣＰＩは2.93％上昇、８カ月ぶり高さ

台湾９月ＣＰＩは2.93％上昇、８カ月ぶり高さ経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向９月ＣＰＩは2.93％上昇、８カ月ぶり高さ台湾経済マクロ経済統計NEW９月のＣＰＩ3.7％上昇、秋夕前に果物高騰韓国経済マクロ経済統計NEW９月の生産者物価は1.8％下落、７カ月連続タイ経済マクロ経済統計NEW９月のＣＰＩ上昇率0.3％、食品価格が下落タイ経済マクロ経済娯楽NEW23年のインフレ率予測3.1％維持＝ＡＭＲＯマレーシア経済マクロ経済統計NEW下位所得層の物価、９月6.9％上昇に加速フィリピン経済マクロ経済統計食品・飲料電力・ガス・水道NEWＣＰＩ９月ＣＰＩは2.93％上昇、８カ月ぶり高さ台湾経済マクロ経済統計NEW９月のＣＰＩ3.7％上昇、秋夕前に果物高騰韓国経済マクロ経済統計NEW下位所得層の物価、９月6.9％上昇に加速フィリピン経済マクロ経済統計食品・飲料電力・ガス・水道NEW消費者物価、９月6.1％上昇 伸び率加速、コメ価格高止まりフィリピン経済マクロ経済統計食品・飲料農林・水産電力・ガス・水道金融一般倉庫陸運政策・法律・規制外食・飲食NEW【為替マーケット分析】低位籠城オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制ＣＰＩ上昇率、前月から減速バングラデシュ経済マクロ経済統計