８月のメーカー別車輸出、９社中４社が増加

タイ８月のメーカー別車輸出、９社中４社が増加車両NEW国・地域タイ業種車両関連タグタイ自動車二輪車統計貿易関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波９月新車販売は3.5％増 ＳＵＶ好調、10月もプラス予想台湾車両統計自動車NEW８月のメーカー別車輸出、９社中４社が増加タイ車両貿易統計自動車二輪車NEW東南アの７月車生産36万台 前年比７％増、販売は明暗色濃くASEAN車両マクロ経済統計自動車金融一般NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（８月） 主要６カ国中４カ国でマイナス成長ASEAN車両統計自動車NEWＮＺ９月新車、ＥＶ推進策不透明で27％減少ニュージーランド車両統計自動車環境政策・法律・規制選挙NEW９月の乗用車販売、４社がプラス成長インド車両統計自動車NEW自動車統計９月新車販売は3.5％増 ＳＵＶ好調、10月もプラス予想台湾車両統計自動車NEW９月の輸出額4.4％減 半導体は２桁減、４カ月連続黒字韓国経済マクロ経済貿易統計NEWタイの仕向け地別の車輸出台数（23年８月）タイ車両貿易統計自動車二輪車NEW８月のメーカー別車輸出、９社中４社が増加タイ車両貿易統計自動車二輪車NEWＨＣＭ市、３Ｑ成長率6.7％ 消費持ち直し、不動産なお停滞ベトナム経済マクロ経済統計NEW東南アの７月車生産36万台 前年比７％増、販売は明暗色濃くASEAN車両マクロ経済統計自動車金融一般NEW貿易統計９月の輸出額4.4％減 半導体は２桁減、４カ月連続黒字韓国経済マクロ経済貿易統計NEWタイの仕向け地別の車輸出台数（23年８月）タイ車両貿易統計自動車二輪車NEW８月のメーカー別車輸出、９社中４社が増加タイ車両貿易統計自動車二輪車NEWヤンゴン入港船舶、10月は年初来最低の49隻ミャンマー運輸貿易統計海運NEW貿産相、ＦＤＩ流入減の批判に反論フィリピン経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW８月の香港ドル預金0.4％増、元建ても増加香港金融統計金融一般