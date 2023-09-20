６～８月の失業率2.8％、前期から横ばい

香港６～８月の失業率2.8％、前期から横ばい経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港統計雇用・労務失業率６～８月の失業率2.8％、前期から横ばい香港経済統計雇用・労務NEW来年の豪経済成長、1.3％と停滞へ＝ＯＥＣＤオーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW【為替マーケット分析】ひとしきり、通り雨オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW８月の経済、消費指標が回復 外出関連好調、投資は依然低迷中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売り不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食労働需要の縮小傾向が顕著に ２Ｑ雇用統計、失業率は上昇へシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務豪８月の失業率3.7％、就業者数は過去最多オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務貿易統計日本の生鮮魚輸入８割減、８月＝全面停止が影響中国農水貿易統計食品・飲料農林・水産政策・法律・規制NEW中国半導体材料の輸出ゼロ、対米報復か＝８月中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般通信政策・法律・規制NEW湖北日系企業、今年の事業計画縮小が６割超中国湖北経済マクロ経済統計自動車その他製造車部品NEWキャセイの８月旅客、前年同月の7.0倍香港運輸貿易統計空運観光NEW経済自由度、香港が初めて首位から転落香港経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW６～８月の失業率2.8％、前期から横ばい香港経済統計雇用・労務NEW