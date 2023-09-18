23年版の上海外資番付、アップルが首位維持

中国上海23年版の上海外資番付、アップルが首位維持経済NEW国・地域中国上海業種経済関連タグ中国韓国日本米国欧州マクロ経済統計自動車統計北京の輸出額、１～８月は9.3％増中国北京経済マクロ経済貿易統計自動車石油・石炭・ガスNEW23年版の上海外資番付、アップルが首位維持中国上海経済マクロ経済統計NEW８月の経済、消費指標が回復 外出関連好調、投資は依然低迷中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売り不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW１～８月の財政収入、10％増に鈍化中国経済マクロ経済統計財政NEW８月の輸出8.3％減、３カ月連続黒字韓国経済マクロ経済貿易統計NEW８月新車販売、前年同月比６％増の7.2万台マレーシア車両統計自動車車部品NEW貿易統計広東の１～８月輸出額、過去最高の3.5兆元中国広東経済マクロ経済貿易統計NEW北京の輸出額、１～８月は9.3％増中国北京経済マクロ経済貿易統計自動車石油・石炭・ガスNEW23年版の上海外資番付、アップルが首位維持中国上海経済マクロ経済統計NEW８月のエネルギー生産、原炭は2.0％増中国資源マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEW８月の輸出8.3％減、３カ月連続黒字韓国経済マクロ経済貿易統計NEW４～６月の石油・ガス輸出先、日本が首位マレーシア資源貿易統計石油・石炭・ガスNEW