北京の輸出額、１～８月は9.3％増

中国北京北京の輸出額、１～８月は9.3％増経済NEW国・地域中国北京業種経済関連タグ中国自動車石油・石炭・ガスマクロ経済統計貿易自動車統計北京の輸出額、１～８月は9.3％増中国北京経済マクロ経済貿易統計自動車石油・石炭・ガスNEW23年版の上海外資番付、アップルが首位維持中国上海経済マクロ経済統計NEW８月の経済、消費指標が回復 外出関連好調、投資は依然低迷中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売り不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW１～８月の財政収入、10％増に鈍化中国経済マクロ経済統計財政NEW８月の輸出8.3％減、３カ月連続黒字韓国経済マクロ経済貿易統計NEW８月新車販売、前年同月比６％増の7.2万台マレーシア車両統計自動車車部品NEW貿易統計広東の１～８月輸出額、過去最高の3.5兆元中国広東経済マクロ経済貿易統計NEW北京の輸出額、１～８月は9.3％増中国北京経済マクロ経済貿易統計自動車石油・石炭・ガスNEW23年版の上海外資番付、アップルが首位維持中国上海経済マクロ経済統計NEW８月のエネルギー生産、原炭は2.0％増中国資源マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEW８月の輸出8.3％減、３カ月連続黒字韓国経済マクロ経済貿易統計NEW４～６月の石油・ガス輸出先、日本が首位マレーシア資源貿易統計石油・石炭・ガスNEW