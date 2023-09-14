労働需要の縮小傾向が顕著に

シンガポール労働需要の縮小傾向が顕著に２Ｑ雇用統計、失業率は上昇へPICK UP経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計雇用・労務自動車統計バスの中通客車、１～８月新車販売8.8％増中国山東車両統計決算自動車NEW生成ＡＩの経済効果２兆ドル 30年に５割自動化、２億人に代替中国ＩＴマクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般空運教育雇用・労務小売りNEW８月の消費者信頼感、２カ月ぶりに上昇タイ経済マクロ経済統計NEW特定技能、10万人迫る 前年比85％増、全体の６割弱にベトナム経済統計雇用・労務NEW労働需要の縮小傾向が顕著に ２Ｑ雇用統計、失業率は上昇へシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務NEW商用車価格、10～12％上昇か 複数規制に対応、市場は安定成長インド車両統計自動車電子・コンピューター電機精密機器機械インフラ陸運政策・法律・規制車部品NEW失業率労働需要の縮小傾向が顕著に ２Ｑ雇用統計、失業率は上昇へシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務NEW豪８月の失業率3.7％、就業者数は過去最多オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務NEW８月就業者26.8万人増、製造業は減少韓国経済マクロ経済統計雇用・労務９月消費者マインド1.5％下落、家計圧力続くオーストラリア経済マクロ経済統計大企業の半数、下半期の採用は未定韓国経済マクロ経済統計雇用・労務７月の失業率3.4％、前月から横ばいマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務