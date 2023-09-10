７月失業率4.8％、２カ月連続で悪化

フィリピン７月失業率4.8％、２カ月連続で悪化PICK UP経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピンマクロ経済統計雇用・労務自動車統計広汽集団の８月販売、２カ月連続のマイナス中国広東車両貿易統計自動車NEW賽力斯の８月販売、28％減の1.5万台中国重慶車両統計自動車NEW上海汽車の８月販売、17％減の42.3万台中国上海車両統計自動車NEW宇通客車の８月販売、37％の3899台中国河南車両統計自動車NEW中通客車、中間期は純利益2.4倍＝粗利上昇中国山東車両統計決算自動車NEW８月ＰＰＩ3.0％下落、マイナス縮小継続中国経済マクロ経済統計自動車食品・飲料化学一般繊維その他製造石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道NEW失業率７月の失業率3.4％、前月から横ばいマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務NEW７月失業率4.8％、２カ月連続で悪化フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務NEW【フィリピン為替情報】ペソは底堅く、ドル高・中国景気懸念でフィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政治一般政策・法律・規制外交NEW【為替マーケット分析】手持ち無沙汰の待ち時間オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制ＮＳＷ企業、約４分の１が人員削減を計画オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務高インフレ、政府・準備銀コロナ支援が原因かオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務政策・法律・規制