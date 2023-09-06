豪ＧＤＰ、予測上回る0.4％増

オーストラリア豪ＧＤＰ、予測上回る0.4％増成長減速懸念の声も経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア金融一般マクロ経済統計設備投資ＧＤＰ23年の経済成長率予測、1.0％に下方修正シンガポール経済マクロ経済統計NEW豪ＧＤＰ、予測上回る0.4％増 成長減速懸念の声もオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資NEW【為替マーケット分析】手持ち無沙汰の待ち時間オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW２ＱのＧＤＰ伸び率0.6％、純輸出が増加韓国経済マクロ経済統計インフラ整備「30年遅れ」 21兆円事業で挽回、長期計画もフィリピン経済マクロ経済統計インフラ政治一般政策・法律・規制昨年度成長率、消費減で２％未満の予想オーストラリア経済マクロ経済統計自動車統計重慶の１～７月経済統計、鉱工業は4.2％増中国重慶経済マクロ経済貿易統計NEW広東工業企業の利益、１～７月は５％増中国広東経済マクロ経済統計その他製造NEW長城汽車の８月販売、29％増の11.4万台中国河北車両貿易統計自動車NEW自動車・部品の生産額、上半期は７％増台湾車両統計自動車車部品NEW８月の輸入車販売2.1％減、レクサスは2.7倍韓国車両統計自動車NEWＮＺ８月新車販売大幅減、経済悪化が影響ニュージーランド車両統計自動車NEW貿易統計重慶の１～７月経済統計、鉱工業は4.2％増中国重慶経済マクロ経済貿易統計NEW長城汽車の８月販売、29％増の11.4万台中国河北車両貿易統計自動車NEW２Ｑの港湾貨物取扱量、マイナス幅が急拡大香港運輸貿易統計海運NEW本土企業の６割が香港を選択 海外への足がかり、専門力に強み香港経済貿易統計金融一般証券その他サービス環境政策・法律・規制NEW豪ＧＤＰ、予測上回る0.4％増 成長減速懸念の声もオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資NEW中国向けの７月水産物輸出減、２年半ぶり中国農水貿易統計食品・飲料農林・水産政策・法律・規制