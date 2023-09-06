長城汽車の８月販売、29％増の11.4万台

中国河北長城汽車の８月販売、29％増の11.4万台車両NEW国・地域中国河北業種車両関連タグ中国自動車統計貿易自動車統計重慶の１～７月経済統計、鉱工業は4.2％増中国重慶経済マクロ経済貿易統計NEW広東工業企業の利益、１～７月は５％増中国広東経済マクロ経済統計その他製造NEW長城汽車の８月販売、29％増の11.4万台中国河北車両貿易統計自動車NEW自動車・部品の生産額、上半期は７％増台湾車両統計自動車車部品NEW８月の輸入車販売2.1％減、レクサスは2.7倍韓国車両統計自動車NEWＮＺ８月新車販売大幅減、経済悪化が影響ニュージーランド車両統計自動車NEW貿易統計重慶の１～７月経済統計、鉱工業は4.2％増中国重慶経済マクロ経済貿易統計NEW長城汽車の８月販売、29％増の11.4万台中国河北車両貿易統計自動車NEW２Ｑの港湾貨物取扱量、マイナス幅が急拡大香港運輸貿易統計海運NEW本土企業の６割が香港を選択 海外への足がかり、専門力に強み香港経済貿易統計金融一般証券その他サービス環境政策・法律・規制NEW豪ＧＤＰ、予測上回る0.4％増 成長減速懸念の声もオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資NEW中国向けの７月水産物輸出減、２年半ぶり中国農水貿易統計食品・飲料農林・水産政策・法律・規制