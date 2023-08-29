８月ＣＰＩは前月比0.88％上昇、米価が影響

ベトナム８月ＣＰＩは前月比0.88％上昇、米価が影響経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向８月ＣＰＩは前月比0.88％上昇、米価が影響ベトナム経済マクロ経済統計NEW建設用鋼材、20年以来の安値にベトナム鉄鋼鉄鋼・金属NEWコメ価格が下落、４日で最大14％値下がりミャンマー農水食品・飲料農林・水産NEWパーム油卸売参考価格、2.2％引き上げミャンマー食品食品・飲料NEW７月の生産者物価2.3％低下、下落幅は縮小マレーシア経済統計その他製造食品高騰８月で収束か、供給回復で是正＝中銀インド金融金融一般ＣＰＩ深センの鉱工業生産、１～７月は3.8％増中国深セン経済マクロ経済統計NEW８月ＣＰＩは前月比0.88％上昇、米価が影響ベトナム経済マクロ経済統計NEW天津の１～７月経済統計、鉱工業は3.5％増中国天津経済マクロ経済統計広州市の鉱工業生産、１～７月は減少幅拡大中国広東経済マクロ経済統計７月ＣＰＩは２％上昇、２年ぶりの低水準マレーシア経済マクロ経済統計時間当たり労働生産性、４～６月は1.1％減マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務