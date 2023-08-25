７月の新車販売９％減、２カ月連続マイナス

タイ７月の新車販売９％減、２カ月連続マイナス車両更新国・地域タイ業種車両関連タグタイ日本自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波極ケの米上場が前進、新株9.3億株発行へ中国浙江車両決算自動車金融一般証券NEW福建の一部高速、ＥＶトラックの電池交換可中国福建車両自動車インフラ陸運車部品NEWＢＹＤ初の本格オフロード車、予約開始中国深セン車両貿易自動車NEW新興ＥＶの零ホウ汽、中間期は23億元の赤字中国浙江車両決算自動車車部品NEW起亜、中国生産の新型ＥＶデザイン公開韓国車両自動車環境イベントNEW７月の新車販売９％減、２カ月連続マイナスタイ車両統計自動車更新自動車統計江蘇の１～７月経済統計、鉱工業は7.8％増中国江蘇経済マクロ経済貿易統計NEW広州市の鉱工業生産、１～７月は減少幅拡大中国広東経済マクロ経済統計NEW工業企業利益、１～７月は15.5％減中国経済マクロ経済統計NEW７月の住宅ローン残高、６カ月連続過去最高台湾金融統計金融一般NEW車部品業界が好調、上半期の営業益２倍に韓国車両マクロ経済統計自動車NEW2023年７月のタイの新車販売台数（表）タイ車両統計自動車NEW