飲食売上高、２番目の高水準

台湾飲食売上高、２番目の高水準夏休みで外食増、小売業も好調PICK UP経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾食品・飲料卸売り小売り外食・飲食マクロ経済統計自動車統計均勝電子の中間期は黒字転換、需要増で中国浙江車両統計決算自動車電子・コンピューター車部品NEW瀋陽が消費回復に措置、車販促など35項目中国遼寧経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電機インフラ不動産娯楽政策・法律・規制小売りNEW広東省の鉱工業生産、１～７月は2.6％増中国広東経済マクロ経済統計NEW飲食売上高、２番目の高水準 夏休みで外食増、小売業も好調台湾経済マクロ経済統計食品・飲料卸売り小売り外食・飲食NEW７月の工業生産指数、14カ月連続マイナス台湾経済マクロ経済統計その他製造NEW２Ｑの製造業生産額、３四半期連続マイナス台湾経済マクロ経済統計その他製造NEW貿易統計マカオＭＩＣＥ行事、半年で昨年の通年超えマカオ経済統計イベントNEW飲食売上高、２番目の高水準 夏休みで外食増、小売業も好調台湾経済マクロ経済統計食品・飲料卸売り小売り外食・飲食NEW６月のタイ輸出額は２桁減 ５カ月連続、送金厳格化が影響かミャンマー経済貿易統計NEW７月の消費者物価4.1％上昇 １年半ぶり低水準、今後も減速シンガポール経済マクロ経済統計NEW遼寧省の１～７月経済統計、鉱工業は5.5％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計７月の自動車産業、生産・輸出がプラス韓国車両貿易統計自動車