７月の消費者物価4.1％上昇

シンガポール７月の消費者物価4.1％上昇１年半ぶり低水準、今後も減速PICK UP経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計ＣＰＩ山東の１～７月経済統計、鉱工業は7.1％増中国山東経済マクロ経済統計NEW広東省の鉱工業生産、１～７月は2.6％増中国広東経済マクロ経済統計NEW７月の消費者物価4.1％上昇 １年半ぶり低水準、今後も減速シンガポール経済マクロ経済統計NEW遼寧省の１～７月経済統計、鉱工業は5.5％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計７月のＣＰＩ上昇率1.8％、伸び幅0.1Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計23年ＧＤＰ成長予測は1.61％ 製品需要低迷で、24年は3.32％台湾経済マクロ経済貿易統計自動車統計均勝電子の中間期は黒字転換、需要増で中国浙江車両統計決算自動車電子・コンピューター車部品NEW瀋陽が消費回復に措置、車販促など35項目中国遼寧経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電機インフラ不動産娯楽政策・法律・規制小売りNEW広東省の鉱工業生産、１～７月は2.6％増中国広東経済マクロ経済統計NEW飲食売上高、２番目の高水準 夏休みで外食増、小売業も好調台湾経済マクロ経済統計食品・飲料卸売り小売り外食・飲食NEW７月の工業生産指数、14カ月連続マイナス台湾経済マクロ経済統計その他製造NEW２Ｑの製造業生産額、３四半期連続マイナス台湾経済マクロ経済統計その他製造NEW貿易統計マカオＭＩＣＥ行事、半年で昨年の通年超えマカオ経済統計イベントNEW飲食売上高、２番目の高水準 夏休みで外食増、小売業も好調台湾経済マクロ経済統計食品・飲料卸売り小売り外食・飲食NEW６月のタイ輸出額は２桁減 ５カ月連続、送金厳格化が影響かミャンマー経済貿易統計NEW７月の消費者物価4.1％上昇 １年半ぶり低水準、今後も減速シンガポール経済マクロ経済統計NEW遼寧省の１～７月経済統計、鉱工業は5.5％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計７月の自動車産業、生産・輸出がプラス韓国車両貿易統計自動車