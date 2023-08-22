遼寧省の１～７月経済統計、鉱工業は5.5％増

中国遼寧遼寧省の１～７月経済統計、鉱工業は5.5％増経済NEW国・地域中国遼寧業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易ＣＰＩ遼寧省の１～７月経済統計、鉱工業は5.5％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW７月のＣＰＩ上昇率1.8％、伸び幅0.1Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計23年ＧＤＰ成長予測は1.61％ 製品需要低迷で、24年は3.32％台湾経済マクロ経済貿易統計準備銀、７～９月期の物価上昇は６％超予測インド経済マクロ経済貿易統計食品・飲料農林・水産社会一般政治一般小売り遼寧省の７月ＣＰＩ、0.5％下落＝下げ拡大中国遼寧経済マクロ経済統計【為替マーケット分析】ズルズル、ダラダラ、ジワジワオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制自動車統計遼寧省の１～７月経済統計、鉱工業は5.5％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW吉利の中間期は小幅増益、販売は好調中国浙江車両統計決算自動車NEW衆泰汽車、23年中間期は３億元の赤字中国浙江車両統計決算自動車車部品NEW７月の自動車産業、生産・輸出がプラス韓国車両貿易統計自動車NEW多目的ローンの融資額、６月は前年比８％増インドネシア金融統計金融一般NEW湖北の１～７月経済統計、鉱工業は5.0％増中国湖北経済マクロ経済貿易統計貿易統計遼寧省の１～７月経済統計、鉱工業は5.5％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW７月の自動車産業、生産・輸出がプラス韓国車両貿易統計自動車NEWＴＰＰ加盟国との貿易額、22年は14％増ベトナム経済貿易統計NEW海外投資１位はシンガポール、２位は中国ミャンマー経済マクロ経済統計NEW４～６月経常収支、２年ぶり赤字転落インドネシア経済マクロ経済貿易統計NEW豪の対中輸出、半期過去最高 リチウムが急増オーストラリア資源マクロ経済貿易統計鉄鋼・金属鉱業NEW