４～６月経常収支、２年ぶり赤字転落

インドネシア４～６月経常収支、２年ぶり赤字転落経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアマクロ経済統計貿易ＧＤＰ４～６月経常収支、２年ぶり赤字転落インドネシア経済マクロ経済貿易統計NEWＮＺの１人当たりＧＤＰ、４％減も＝ＡＳＢニュージーランド経済マクロ経済統計NEW８月の景気楽観指数、３カ月ぶり下落台湾経済マクロ経済統計２ＱのＧＤＰ成長率は1.8％、１Ｑから減速タイ経済マクロ経済統計ＧＤＰ成長率、２Ｑは1.8％ １Ｑから減速、市場予想も下回るタイ経済マクロ経済統計東南ア３カ国、成長率縮小ASEAN経済マクロ経済貿易統計貿易統計遼寧省の１～７月経済統計、鉱工業は5.5％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW７月の自動車産業、生産・輸出がプラス韓国車両貿易統計自動車NEWＴＰＰ加盟国との貿易額、22年は14％増ベトナム経済貿易統計NEW海外投資１位はシンガポール、２位は中国ミャンマー経済マクロ経済統計NEW４～６月経常収支、２年ぶり赤字転落インドネシア経済マクロ経済貿易統計NEW豪の対中輸出、半期過去最高 リチウムが急増オーストラリア資源マクロ経済貿易統計鉄鋼・金属鉱業NEW