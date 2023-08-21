７月のＣＰＩ上昇率1.8％、伸び幅0.1Ｐ縮小

香港７月のＣＰＩ上昇率1.8％、伸び幅0.1Ｐ縮小PICK UP経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向７月のＣＰＩ上昇率1.8％、伸び幅0.1Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計NEWＧＤＰ成長率、２Ｑは1.8％ １Ｑから減速、市場予想も下回るタイ経済マクロ経済統計NEWガソリン値上げ、６週連続フィリピン資源石油・石炭・ガスNEW準備銀、７～９月期の物価上昇は６％超予測インド経済マクロ経済貿易統計食品・飲料農林・水産社会一般政治一般小売り７月の輸入物価指数、13.5％下落韓国経済マクロ経済貿易統計２都市で不動産価格が高騰、高額紙幣発行でミャンマー建設不動産ＣＰＩ７月のＣＰＩ上昇率1.8％、伸び幅0.1Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計NEW23年ＧＤＰ成長予測は1.61％ 製品需要低迷で、24年は3.32％台湾経済マクロ経済貿易統計準備銀、７～９月期の物価上昇は６％超予測インド経済マクロ経済貿易統計食品・飲料農林・水産社会一般政治一般小売り遼寧省の７月ＣＰＩ、0.5％下落＝下げ拡大中国遼寧経済マクロ経済統計【為替マーケット分析】ズルズル、ダラダラ、ジワジワオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制天津の７月ＣＰＩ上昇率、前年同月比横ばい中国天津経済マクロ経済統計