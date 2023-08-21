新車販売、過去最高の見通し

マレーシア新車販売、過去最高の見通し２年連続70万台超えか、繰越需要でPICK UP車両NEW国・地域マレーシア業種車両関連タグマレーシア自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波長安汽車が華為と提携継続、デジタル分野で中国重慶車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信NEW東風系高級ＮＥＶ「猛士」、武漢工場が稼働中国湖北車両自動車設備投資建設・プラントNEW低速ＥＶ市場が拡大へ、26年には30万台超え中国車両自動車陸運車部品NEW河南が充電インフラ整備計画、６千カ所設置中国河南車両自動車インフラ建設・プラント政策・法律・規制NEW国内のＨＶ市場規模、１～６月は５割増韓国車両統計自動車NEW上場企業の２Ｑ営業益52％減 電子は赤字、下期も改善困難か韓国経済マクロ経済統計決算自動車ＩＴ一般電子・コンピューター化学一般電力・ガス・水道空運NEW自動車統計湖北の１～７月経済統計、鉱工業は5.0％増中国湖北経済マクロ経済貿易統計NEW１～７月の財政収入11.5％増、伸び鈍化続く中国経済マクロ経済統計財政NEW国内のＨＶ市場規模、１～６月は５割増韓国車両統計自動車NEW上場企業の２Ｑ営業益52％減 電子は赤字、下期も改善困難か韓国経済マクロ経済統計決算自動車ＩＴ一般電子・コンピューター化学一般電力・ガス・水道空運NEW自動車研究所、今年のＥＶ販売５万台見込むタイ車両統計自動車電機小売りNEW電子部品決算、２Ｑは増収増益が４社タイＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW