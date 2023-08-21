湖北の１～７月経済統計、鉱工業は5.0％増

中国湖北湖北の１～７月経済統計、鉱工業は5.0％増経済NEW国・地域中国湖北業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易自動車統計湖北の１～７月経済統計、鉱工業は5.0％増中国湖北経済マクロ経済貿易統計NEW１～７月の財政収入11.5％増、伸び鈍化続く中国経済マクロ経済統計財政NEW国内のＨＶ市場規模、１～６月は５割増韓国車両統計自動車NEW上場企業の２Ｑ営業益52％減 電子は赤字、下期も改善困難か韓国経済マクロ経済統計決算自動車ＩＴ一般電子・コンピューター化学一般電力・ガス・水道空運NEW自動車研究所、今年のＥＶ販売５万台見込むタイ車両統計自動車電機小売りNEW電子部品決算、２Ｑは増収増益が４社タイＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW貿易統計湖北の１～７月経済統計、鉱工業は5.0％増中国湖北経済マクロ経済貿易統計NEW東莞―香港空港輸送スキーム、累計252ｔに中国広東運輸貿易統計倉庫陸運海運空運政策・法律・規制財政NEW上期のディスプレー輸出額、前年比３割減中国電機貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター電機その他製造NEW７月の空港旅客332万人、前年同月の9.5倍に香港運輸貿易統計空運観光NEW２Ｑの金融収支、流出額は211億米ドル台湾金融マクロ経済統計金融一般NEW７月輸出受注額は12％減少 需要低迷続く、８月も２桁減か台湾経済マクロ経済貿易統計NEW