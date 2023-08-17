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    ５～７月の失業率2.8％、４年ぶり低水準

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    香港政府統計処が17日発表した５～７月の失業率（速報値、季節調整済み）は、前期（４～６月）を0.1ポイント下回る2.8％だった。2019年５～７月（2.8％）以来４年ぶりの低水準となった。

    国・地域
    香港
    業種
    経済
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