５～７月の失業率2.8％、４年ぶり低水準

香港５～７月の失業率2.8％、４年ぶり低水準PICK UP経済NEW香港政府統計処が17日発表した５～７月の失業率（速報値、季節調整済み）は、前期（４～６月）を0.1ポイント下回る2.8％だった。2019年５～７月（2.8％）以来４年ぶりの低水準となった。国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計雇用・労務失業率５～７月の失業率2.8％、４年ぶり低水準香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW豪７月の失業率、3.7％に上昇 予想以上に悪化オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務NEW小売売上高の伸びが今年最小 民間投資の低迷継続、７月の経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務小売り外食・飲食６月の失業率3.4％、５カ月ぶり改善マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務７月就業者21.1万人増、21年以来の低水準韓国経済マクロ経済統計雇用・労務６月失業率4.5％に上昇、雇用は58.2万人増フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務貿易統計５～７月の失業率2.8％、４年ぶり低水準香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW人材需要、増加幅が１割縮小 製造業は人数最多も４割縮小台湾経済マクロ経済統計雇用・労務NEW７月の輸出16.4％減、２カ月連続黒字韓国経済マクロ経済貿易統計NEW７月の輸入物価指数、13.5％下落韓国経済マクロ経済貿易統計NEW７月のＩＣＴ輸出24.3％減 中国など需要低迷で大幅減少韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW繊維大手、そろって減収減益 欧米向け不振、環境対応も課題にベトナム繊維貿易統計繊維NEW