７月の輸入物価指数、13.5％下落

韓国７月の輸入物価指数、13.5％下落経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向７月の輸入物価指数、13.5％下落韓国経済マクロ経済貿易統計NEW２都市で不動産価格が高騰、高額紙幣発行でミャンマー建設不動産NEW野菜価格が高騰、国民の生活に打撃ラオス農水マクロ経済農林・水産NEW７月の新築住宅価格、下落都市が今年最多に中国建設統計不動産遼寧省の７月ＣＰＩ、0.5％下落＝下げ拡大中国遼寧経済マクロ経済統計コーヒー価格が記録的、ロブスタ需要増でベトナム農水食品・飲料農林・水産貿易統計５～７月の失業率2.8％、４年ぶり低水準香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW人材需要、増加幅が１割縮小 製造業は人数最多も４割縮小台湾経済マクロ経済統計雇用・労務NEW７月の輸出16.4％減、２カ月連続黒字韓国経済マクロ経済貿易統計NEW７月の輸入物価指数、13.5％下落韓国経済マクロ経済貿易統計NEW７月のＩＣＴ輸出24.3％減 中国など需要低迷で大幅減少韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW繊維大手、そろって減収減益 欧米向け不振、環境対応も課題にベトナム繊維貿易統計繊維NEW