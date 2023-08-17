23年の送金額、140億米ドルと予想＝世銀

ベトナム23年の送金額、140億米ドルと予想＝世銀経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナム金融一般マクロ経済統計ＧＤＰ23年の送金額、140億米ドルと予想＝世銀ベトナム経済マクロ経済統計金融一般NEW区競争力ランク、深セン南山区が首位維持中国経済マクロ経済統計ＧＤＰ年率6.0％増、輸出伸びも消費低調日本経済マクロ経済貿易統計自動車電子・コンピューター医薬品東南アジアの車業界、正念場 １～６月は生産・販売１桁増ASEAN車両統計自動車保険料収入引き続き拡大、４～６月は６％増カンボジア経済統計保険23年成長率は４～５％見込み 政府最新予測、上下振れ幅を圧縮香港経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光政策・法律・規制小売り外食・飲食貿易統計２Ｑのスマホ世界シェア、伝音が５位に躍進中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信NEWキャセイの７月旅客、前年同月の7.9倍香港運輸貿易統計金融一般証券空運観光NEW日本ビール輸入が７月最大、アサヒ新商品で韓国食品貿易統計食品・飲料農林・水産NEWタイとベトナム、25年に貿易額3.6兆円目標タイ経済貿易統計政策・法律・規制NEW23年の送金額、140億米ドルと予想＝世銀ベトナム経済マクロ経済統計金融一般NEW【為替マーケット分析】ズルズル、ダラダラ、ジワジワオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW