７月消費者物価、7.4％上昇

インド７月消費者物価、7.4％上昇15カ月ぶり高水準、遠のく利下げPICK UP経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインド食品・飲料農林・水産マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向天津の７月ＣＰＩ上昇率、前年同月比横ばい中国天津経済マクロ経済統計NEW小売売上高の伸びが今年最小 民間投資の低迷継続、７月の経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務小売り外食・飲食NEW首都圏の７月建材価格、下落基調続くフィリピン建設統計建設・プラントNEW７月卸売物価1.36％下落、４カ月連続マイナスインド経済マクロ経済統計食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造紙・パルプ農林・水産石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道NEW７月消費者物価、7.4％上昇 15カ月ぶり高水準、遠のく利下げインド経済マクロ経済統計食品・飲料農林・水産NEW北京の７月ＣＰＩ、上昇率は横ばいの0.1％中国北京経済マクロ経済統計ＣＰＩ天津の７月ＣＰＩ上昇率、前年同月比横ばい中国天津経済マクロ経済統計NEW小売売上高の伸びが今年最小 民間投資の低迷継続、７月の経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務小売り外食・飲食NEW７月消費者物価、7.4％上昇 15カ月ぶり高水準、遠のく利下げインド経済マクロ経済統計食品・飲料農林・水産NEW北京の７月ＣＰＩ、上昇率は横ばいの0.1％中国北京経済マクロ経済統計上海のＣＰＩ、７月は0.4％上昇＝伸び拡大中国上海経済マクロ経済統計浙江の７月ＣＰＩ、２カ月連続マイナス中国浙江経済マクロ経済統計