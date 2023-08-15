小売売上高の伸びが今年最小

中国小売売上高の伸びが今年最小民間投資の低迷継続、７月の経済PICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国自動車電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品精密機器機械ガラス・セメントその他製造不動産建設・プラントＩＴ一般電子・コンピューター通信石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道卸売り小売り外食・飲食その他サービス観光マクロ経済統計インフラ設備投資雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向天津の７月ＣＰＩ上昇率、前年同月比横ばい中国天津経済マクロ経済統計NEW小売売上高の伸びが今年最小 民間投資の低迷継続、７月の経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務小売り外食・飲食NEW首都圏の７月建材価格、下落基調続くフィリピン建設統計建設・プラントNEW７月卸売物価1.36％下落、４カ月連続マイナスインド経済マクロ経済統計食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造紙・パルプ農林・水産石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道NEW７月消費者物価、7.4％上昇 15カ月ぶり高水準、遠のく利下げインド経済マクロ経済統計食品・飲料農林・水産NEW北京の７月ＣＰＩ、上昇率は横ばいの0.1％中国北京経済マクロ経済統計ＣＰＩ天津の７月ＣＰＩ上昇率、前年同月比横ばい中国天津経済マクロ経済統計NEW小売売上高の伸びが今年最小 民間投資の低迷継続、７月の経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務小売り外食・飲食NEW７月消費者物価、7.4％上昇 15カ月ぶり高水準、遠のく利下げインド経済マクロ経済統計食品・飲料農林・水産NEW北京の７月ＣＰＩ、上昇率は横ばいの0.1％中国北京経済マクロ経済統計上海のＣＰＩ、７月は0.4％上昇＝伸び拡大中国上海経済マクロ経済統計浙江の７月ＣＰＩ、２カ月連続マイナス中国浙江経済マクロ経済統計自動車統計小売売上高の伸びが今年最小 民間投資の低迷継続、７月の経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務小売り外食・飲食NEWカンボジアの上半期税収、27.9億ドルカンボジア経済統計財政NEWＧＤＰ年率6.0％増、輸出伸びも消費低調日本経済マクロ経済貿易統計自動車電子・コンピューター医薬品NEW７月消費者信頼感、14カ月ぶりの前月割れにタイ経済マクロ経済統計７月新車販売、前年比18％減 登録料半減の支援も効果薄くベトナム車両統計自動車東南アジアの車業界、正念場 １～６月は生産・販売１桁増ASEAN車両統計自動車失業率小売売上高の伸びが今年最小 民間投資の低迷継続、７月の経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務小売り外食・飲食NEW６月の失業率3.4％、５カ月ぶり改善マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務７月就業者21.1万人増、21年以来の低水準韓国経済マクロ経済統計雇用・労務６月失業率4.5％に上昇、雇用は58.2万人増フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務【為替マーケット分析】弱き者、再び弱くオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制ＮＺの２Ｑ失業率、3.6％に上昇で転換期にニュージーランド経済マクロ経済統計雇用・労務