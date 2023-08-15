天津の７月ＣＰＩ上昇率、前年同月比横ばい

中国天津天津の７月ＣＰＩ上昇率、前年同月比横ばい経済NEW国・地域中国天津業種経済関連タグ中国マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向天津の７月ＣＰＩ上昇率、前年同月比横ばい中国天津経済マクロ経済統計NEW小売売上高の伸びが今年最小 民間投資の低迷継続、７月の経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務小売り外食・飲食NEW首都圏の７月建材価格、下落基調続くフィリピン建設統計建設・プラントNEW７月卸売物価1.36％下落、４カ月連続マイナスインド経済マクロ経済統計食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造紙・パルプ農林・水産石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道NEW７月消費者物価、7.4％上昇 15カ月ぶり高水準、遠のく利下げインド経済マクロ経済統計食品・飲料農林・水産NEW北京の７月ＣＰＩ、上昇率は横ばいの0.1％中国北京経済マクロ経済統計ＣＰＩ天津の７月ＣＰＩ上昇率、前年同月比横ばい中国天津経済マクロ経済統計NEW小売売上高の伸びが今年最小 民間投資の低迷継続、７月の経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務小売り外食・飲食NEW７月消費者物価、7.4％上昇 15カ月ぶり高水準、遠のく利下げインド経済マクロ経済統計食品・飲料農林・水産NEW北京の７月ＣＰＩ、上昇率は横ばいの0.1％中国北京経済マクロ経済統計上海のＣＰＩ、７月は0.4％上昇＝伸び拡大中国上海経済マクロ経済統計浙江の７月ＣＰＩ、２カ月連続マイナス中国浙江経済マクロ経済統計