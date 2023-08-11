浙江の７月ＣＰＩ、２カ月連続マイナス

中国浙江浙江の７月ＣＰＩ、２カ月連続マイナス経済NEW国・地域中国浙江業種経済関連タグ中国マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向上海のＣＰＩ、７月は0.4％上昇＝伸び拡大中国上海経済マクロ経済統計NEW浙江の７月ＣＰＩ、２カ月連続マイナス中国浙江経済マクロ経済統計NEW23年成長率は４～５％見込み 政府最新予測、上下振れ幅を圧縮香港経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEWＣＰＩ上海のＣＰＩ、７月は0.4％上昇＝伸び拡大中国上海経済マクロ経済統計NEW浙江の７月ＣＰＩ、２カ月連続マイナス中国浙江経済マクロ経済統計NEW23年成長率は４～５％見込み 政府最新予測、上下振れ幅を圧縮香港経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW【フィリピン為替情報】ペソは年初来の安値付近、米格下げや中国経済に懸念フィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政策・法律・規制財政NEW江蘇の７月ＣＰＩ、約３年ぶりのマイナス中国江蘇経済マクロ経済統計広東省の７月ＣＰＩ、２カ月連続のマイナス中国広東経済マクロ経済統計