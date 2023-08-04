３Ｑに0.5ポイント利下げを予想、ＨＳＢＣ

ベトナム３Ｑに0.5ポイント利下げを予想、ＨＳＢＣ金融国・地域ベトナム業種金融関連タグベトナム金融一般マクロ経済統計貿易政策・法律・規制ＣＰＩ３Ｑに0.5ポイント利下げを予想、ＨＳＢＣベトナム金融マクロ経済貿易統計金融一般政策・法律・規制豪の副業人口割合、6.6％で過去最高にオーストラリア経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務７月のＣＰＩ2.3％上昇、25カ月ぶり低水準韓国経済マクロ経済統計【為替マーケット分析】派手なイベント、無難なリアクションオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制23年成長率予測、4.2％に据え置き＝ＭＡＲＣマレーシア経済マクロ経済統計７月消費者物価、3.08％上昇 鈍化続く見込み、天候要因は懸念インドネシア経済マクロ経済統計ＧＤＰ３Ｑに0.5ポイント利下げを予想、ＨＳＢＣベトナム金融マクロ経済貿易統計金融一般政策・法律・規制23年の経済成長率は4.5％、社会経済研予測マレーシア経済マクロ経済貿易統計広東省21市の上期ＧＤＰ、１兆元超えは２市中国広東経済マクロ経済統計１人当たりＧＤＰの減少幅、主要国で３番目韓国経済マクロ経済統計23年の輸出、最大２％減＝経済３団体タイ経済マクロ経済貿易統計【為替マーケット分析】派手なイベント、無難なリアクションオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制貿易統計１～６月サービス貿易8.5％増、伸び鈍化中国経済マクロ経済貿易統計その他サービス観光新南向向け与信残高、前年末から750億元増台湾金融統計金融一般ＦＴＩ副会長、新内閣に輸出振興策を要請へタイ経済マクロ経済貿易統計政治一般政策・法律・規制３Ｑに0.5ポイント利下げを予想、ＨＳＢＣベトナム金融マクロ経済貿易統計金融一般政策・法律・規制５月は17カ月ぶりマイナス 対日輸出、専門家は先行き楽観視ミャンマー経済マクロ経済貿易統計繊維設備投資23年の経済成長率は4.5％、社会経済研予測マレーシア経済マクロ経済貿易統計