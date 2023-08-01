15地域ＧＤＰが全国平均超え

中国15地域ＧＤＰが全国平均超え23年上期、経済回復遅れも反映PICK UP経済国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＧＤＰ15地域ＧＤＰが全国平均超え 23年上期、経済回復遅れも反映中国経済マクロ経済統計23年成長率予測、4.2％に据え置き＝ＭＡＲＣマレーシア経済マクロ経済統計安徽省のＧＤＰ、１～６月は6.1％成長中国安徽経済マクロ経済貿易統計４～６月ＧＤＰは1.5％増 伸び減速、回復は消費と観光頼み香港経済マクロ経済貿易統計設備投資観光小売り北朝鮮のＧＤＰ３年連続減、南北格差は拡大韓国経済マクロ経済貿易統計「三新経済」の対ＧＤＰ比、22年は17.36％中国経済マクロ経済統計自動車統計長安福特、フォードの中国ＥＶ部門引き継ぎ中国重慶車両統計自動車小売り新興ＥＶの零ホウ汽、７月販売も過去最高中国浙江車両統計自動車理想汽車の７月販売、２カ月連続３万台超え中国北京車両統計自動車上海の上期輸出、電動車など３品目は７割増中国上海経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造車部品15地域ＧＤＰが全国平均超え 23年上期、経済回復遅れも反映中国経済マクロ経済統計７月の輸出額16.5％減 半導体が３割減、２カ月連続黒字韓国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機機械貿易統計上海の上期輸出、電動車など３品目は７割増中国上海経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造車部品15地域ＧＤＰが全国平均超え 23年上期、経済回復遅れも反映中国経済マクロ経済統計７月の輸出額16.5％減 半導体が３割減、２カ月連続黒字韓国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機機械改善続くも民間・公共支出は伸びず＝中銀タイ経済マクロ経済統計金融一般医療機器市場に日本企業注力 30年に500億ドル規模へインド医薬マクロ経済貿易統計電子・コンピューター電機保健医療医薬品精密機器機械設備投資雇用・労務政治一般政策・法律・規制安徽省のＧＤＰ、１～６月は6.1％成長中国安徽経済マクロ経済貿易統計