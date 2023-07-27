５月は17カ月ぶりマイナス

ミャンマー５月は17カ月ぶりマイナス対日輸出、専門家は先行き楽観視PICK UP経済国・地域ミャンマー業種経済関連タグミャンマー日本繊維マクロ経済統計貿易設備投資自動車統計賽力斯の７月車販売、46％減の1.2万台中国重慶車両統計自動車ホンダ７月販売33％減、２カ月連続マイナス中国車両統計自動車ＢＹＤの「海豚」、５カ月連続で３万台超え中国深セン車両統計自動車宇通客車の７月販売、80％増の3675台中国河南車両統計自動車東南アジアのＥＶ市場、中国勢が主導中国車両統計自動車消費者苦情、上期は11％増の61.5万件中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般食品・飲料その他サービス観光社会一般車部品外食・飲食貿易統計１～６月サービス貿易8.5％増、伸び鈍化中国経済マクロ経済貿易統計その他サービス観光新南向向け与信残高、前年末から750億元増台湾金融統計金融一般ＦＴＩ副会長、新内閣に輸出振興策を要請へタイ経済マクロ経済貿易統計政治一般政策・法律・規制３Ｑに0.5ポイント利下げを予想、ＨＳＢＣベトナム金融マクロ経済貿易統計金融一般政策・法律・規制５月は17カ月ぶりマイナス 対日輸出、専門家は先行き楽観視ミャンマー経済マクロ経済貿易統計繊維設備投資23年の経済成長率は4.5％、社会経済研予測マレーシア経済マクロ経済貿易統計