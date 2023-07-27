浙江義烏の輸出額、１～６月は17％増

中国浙江浙江義烏の輸出額、１～６月は17％増経済国・地域中国浙江業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易ＧＤＰ吉林の１～６月ＧＤＰは7.7％成長、反動で中国吉林経済マクロ経済統計その他製造小売り浙江義烏の輸出額、１～６月は17％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計23年成長率1.4％、ＩＭＦが0.1Ｐ下方修正韓国経済マクロ経済統計温室効果ガスの排出量、22年は3.5％減韓国経済マクロ経済統計環境州間の移住、島内・対岸多く ６割が20～30代、人口移動調査インドネシア経済マクロ経済統計社会一般文化・宗教雇用・労務政策・法律・規制中国経済の停滞、豪など世界にリスク＝ＩＭＦオーストラリア経済マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガス鉱業金融一般政策・法律・規制貿易統計浙江義烏の輸出額、１～６月は17％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計北京の輸出額、１～６月は13.9％増加中国北京経済マクロ経済貿易統計広州発の中欧班列が340本に、前年通年超え中国広東運輸貿易統計陸運１～６月の金生産2.2％増、鉱山が全面稼働中国鉄鋼貿易統計鉄鋼・金属宝石・宝飾品鉱業小売り上半期の即席麺輸出が最高 初の４億ドル台、コロナが後押し韓国食品貿易統計食品・飲料６月の輸出6.4％減、９カ月連続の前年割れタイ経済マクロ経済貿易統計