米テスラ、４～６月中国売上高は51％増

中国米テスラ、４～６月中国売上高は51％増車両国・地域中国業種車両関連タグ中国米国自動車統計決算関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波米テスラ、４～６月中国売上高は51％増中国車両統計決算自動車【中国自動車白書】車載電池業界 生産量８倍に急伸、海外でも供給拡大中国車両自動車車部品現代自ＥＶ工場、予定繰り上げ９月に着工韓国車両自動車日本車ディーラー、中国ＥＶに乗り換え加速タイ車両自動車中国製ＥＶ40台、ヤンゴン港に到着ミャンマー車両自動車ＥＶ充電料金、１キロワット時1600リエルカンボジア車両自動車電機環境政策・法律・規制自動車統計米テスラ、４～６月中国売上高は51％増中国車両統計決算自動車広州発の中欧班列が340本に、前年通年超え中国広東運輸貿易統計陸運北京の輸出額、１～６月は13.9％増加中国北京経済マクロ経済貿易統計2023年６月のタイの新車販売台数（表）タイ車両統計自動車６月の新車販売５％減、乗用車販売は好調タイ車両統計自動車１～６月の新興投資、４割減 前期比、世界経済の不透明感影響インド金融マクロ経済統計ベンチャー自動車二輪車ＩＴ一般食品・飲料農林・水産金融一般証券保険陸運娯楽車部品小売り