広西のＧＤＰ、１～６月は2.8％成長

中国広西広西のＧＤＰ、１～６月は2.8％成長経済NEW国・地域中国広西業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ広西のＧＤＰ、１～６月は2.8％成長中国広西経済マクロ経済統計NEW山西省のＧＤＰ、１～６月は4.7％成長中国山西経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW23年成長率、下方修正相次ぐ ２％割り込む、輸出や投資低迷で台湾経済マクロ経済統計NEW湖南省のＧＤＰ、１～６月は3.6％成長中国湖南経済マクロ経済統計天津市のＧＤＰ、１～６月は4.8％成長中国天津経済マクロ経済統計その他製造設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売り河南省のＧＤＰ、１～６月は3.8％成長中国河南経済マクロ経済統計その他製造小売り外食・飲食ＧＤＰ対ＧＤＰ債務比率、半年で11ポイント上昇中国経済マクロ経済統計金融一般財政NEW広西のＧＤＰ、１～６月は2.8％成長中国広西経済マクロ経済統計NEW広州市のＧＤＰ、１～６月は4.7％成長中国広東経済マクロ経済統計NEW山西省のＧＤＰ、１～６月は4.7％成長中国山西経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW23年成長率、下方修正相次ぐ ２％割り込む、輸出や投資低迷で台湾経済マクロ経済統計NEW２Ｑの成長率、前期比0.6％ 輸出入・民間消費などが停滞韓国経済マクロ経済統計NEW貿易統計スイス時計の本土輸出、１～６月は25％増中国商業マクロ経済貿易統計電機その他製造小売りNEW広西のＧＤＰ、１～６月は2.8％成長中国広西経済マクロ経済統計NEW山西省のＧＤＰ、１～６月は4.7％成長中国山西経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW広州市のＧＤＰ、１～６月は4.7％成長中国広東経済マクロ経済統計NEW南部での人材需要が拡大 新興産業発展で、求職者も増加中国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW【香港・マカオ経済統計】６月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW