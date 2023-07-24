広州市のＧＤＰ、１～６月は4.7％成長

中国広東広州市のＧＤＰ、１～６月は4.7％成長経済NEW国・地域中国広東業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＧＤＰ対ＧＤＰ債務比率、半年で11ポイント上昇中国経済マクロ経済統計金融一般財政NEW広西のＧＤＰ、１～６月は2.8％成長中国広西経済マクロ経済統計NEW広州市のＧＤＰ、１～６月は4.7％成長中国広東経済マクロ経済統計NEW山西省のＧＤＰ、１～６月は4.7％成長中国山西経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW23年成長率、下方修正相次ぐ ２％割り込む、輸出や投資低迷で台湾経済マクロ経済統計NEW２Ｑの成長率、前期比0.6％ 輸出入・民間消費などが停滞韓国経済マクロ経済統計NEW自動車統計広汽トヨタが1000人削減、販売振るわず中国広東車両統計自動車雇用・労務NEW東南アのＥＶ販売、中国勢がシェア75％中国車両統計自動車設備投資NEWＮＥＶ生産、上期は上海が全国首位奪還中国車両統計自動車NEW広州市のＧＤＰ、１～６月は4.7％成長中国広東経済マクロ経済統計NEW南部での人材需要が拡大 新興産業発展で、求職者も増加中国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW６月の住宅ローン残高、５カ月連続過去最高台湾金融統計自動車金融一般不動産建設・プラントNEW貿易統計スイス時計の本土輸出、１～６月は25％増中国商業マクロ経済貿易統計電機その他製造小売りNEW広西のＧＤＰ、１～６月は2.8％成長中国広西経済マクロ経済統計NEW山西省のＧＤＰ、１～６月は4.7％成長中国山西経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW広州市のＧＤＰ、１～６月は4.7％成長中国広東経済マクロ経済統計NEW南部での人材需要が拡大 新興産業発展で、求職者も増加中国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW【香港・マカオ経済統計】６月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW