１～６月の物価上昇率5.6％、上位層で顕著

シンガポール１～６月の物価上昇率5.6％、上位層で顕著経済国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計ＣＰＩ湖南省のＧＤＰ、１～６月は3.6％成長中国湖南経済マクロ経済統計天津市のＧＤＰ、１～６月は4.8％成長中国天津経済マクロ経済統計その他製造設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売り河南省のＧＤＰ、１～６月は3.8％成長中国河南経済マクロ経済統計その他製造小売り外食・飲食雲南省のＧＤＰ、１～６月は5.1％成長中国雲南経済マクロ経済統計６月ＣＰＩ2.4％上昇、２カ月連続で２％台マレーシア経済マクロ経済統計１～６月の物価上昇率5.6％、上位層で顕著シンガポール経済マクロ経済統計自動車統計河南省のＧＤＰ、１～６月は3.8％成長中国河南経済マクロ経済統計その他製造小売り外食・飲食６月の乗用車在庫343万台、高水準継続中国車両統計自動車湖南省のＧＤＰ、１～６月は3.6％成長中国湖南経済マクロ経済統計貴州のＧＤＰ、１～６月は4.4％成長中国貴州経済マクロ経済貿易統計飲食業の売上高、６月も好調 上期は小売・飲食業が同期の最高台湾商業統計食品・飲料卸売り小売り外食・飲食６月の工業生産指数、13カ月連続マイナス台湾経済マクロ経済統計