23年成長率、下方修正相次ぐ

台湾23年成長率、下方修正相次ぐ２％割り込む、輸出や投資低迷でPICK UP経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済統計ＣＰＩ広西のＧＤＰ、１～６月は2.8％成長中国広西経済マクロ経済統計NEW山西省のＧＤＰ、１～６月は4.7％成長中国山西経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW23年成長率、下方修正相次ぐ ２％割り込む、輸出や投資低迷で台湾経済マクロ経済統計NEW湖南省のＧＤＰ、１～６月は3.6％成長中国湖南経済マクロ経済統計天津市のＧＤＰ、１～６月は4.8％成長中国天津経済マクロ経済統計その他製造設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売り河南省のＧＤＰ、１～６月は3.8％成長中国河南経済マクロ経済統計その他製造小売り外食・飲食ＧＤＰ対ＧＤＰ債務比率、半年で11ポイント上昇中国経済マクロ経済統計金融一般財政NEW広西のＧＤＰ、１～６月は2.8％成長中国広西経済マクロ経済統計NEW広州市のＧＤＰ、１～６月は4.7％成長中国広東経済マクロ経済統計NEW山西省のＧＤＰ、１～６月は4.7％成長中国山西経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW23年成長率、下方修正相次ぐ ２％割り込む、輸出や投資低迷で台湾経済マクロ経済統計NEW２Ｑの成長率、前期比0.6％ 輸出入・民間消費などが停滞韓国経済マクロ経済統計NEW失業率23年成長率、下方修正相次ぐ ２％割り込む、輸出や投資低迷で台湾経済マクロ経済統計NEW６月失業率3.49％、３カ月ぶり上昇台湾経済マクロ経済統計雇用・労務豪６月失業率3.5％、労働逼迫背景に横ばいオーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務４～６月の失業率2.9％、45カ月ぶり低水準香港経済マクロ経済統計雇用・労務消費の伸びが大幅鈍化、投資低調＝６月指標中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食６月就業者33.3万人増、高齢者がけん引韓国経済マクロ経済統計雇用・労務