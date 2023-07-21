貿易黒字１年11カ月ぶり、資源高一服や車輸出増

日本貿易黒字１年11カ月ぶり、資源高一服や車輸出増経済国・地域日本業種経済関連タグ日本自動車鉱業統計貿易自動車統計長安汽車のＮＥＶ販売目標、25年に120万台中国重慶車両統計自動車上海の１～６月ＧＤＰは9.7％成長、反動で中国上海経済マクロ経済貿易統計海南省のＧＤＰ、１～６月は8.6％成長中国海南経済マクロ経済貿易統計設備投資遼寧省のＧＤＰ、１～６月は5.6％成長中国遼寧経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食自動車用パネルの出荷量、23年は５％増予測台湾ＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューター車部品保険ネット契約件数、上半期は13％増台湾金融統計ＩＴ一般保険貿易統計湖北省のＧＤＰ、１～６月は5.6％成長中国湖北経済マクロ経済貿易統計浙江省のＧＤＰ、１～６月は6.8％成長中国浙江経済マクロ経済貿易統計広東省の１～６月輸出額、過去最高を更新中国広東経済マクロ経済貿易統計山東省のＧＤＰ、１～６月は6.2％成長中国山東経済マクロ経済貿易統計その他製造建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食海南省のＧＤＰ、１～６月は8.6％成長中国海南経済マクロ経済貿易統計設備投資上海の１～６月ＧＤＰは9.7％成長、反動で中国上海経済マクロ経済貿易統計