消費の伸びが大幅鈍化、投資低調＝６月指標

中国消費の伸びが大幅鈍化、投資低調＝６月指標PICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国自動車電機医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品精密機器機械ガラス・セメントその他製造不動産建設・プラントＩＴ一般電子・コンピューター通信石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道卸売り小売り外食・飲食その他サービスマクロ経済統計政策・法律・規制インフラ設備投資雇用・労務ＣＰＩ遼寧省の６月ＣＰＩ、0.3％下落中国遼寧経済マクロ経済統計NEW消費の伸びが大幅鈍化、投資低調＝６月指標中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW天津の６月ＣＰＩ、0.2％下落＝２カ月連続中国天津経済マクロ経済統計浙江の６月ＣＰＩ、約14年ぶりのマイナス中国浙江経済マクロ経済統計上海の６月ＣＰＩ、３カ月ぶりに上昇中国上海経済マクロ経済統計広東の６月ＣＰＩ、21年２月以来のマイナス中国広東経済マクロ経済統計自動車統計上期の車リコール、前年比２倍の247万台中国車両統計自動車政策・法律・規制NEW上期の完成車輸出、７社が10万台超え中国車両貿易統計自動車NEW中通客車の新車販売、上半期はプラス転換中国山東車両統計決算自動車NEW消費の伸びが大幅鈍化、投資低調＝６月指標中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW23年４～６月の工業設備稼働率、小幅に改善中国経済マクロ経済統計NEWＵＭＷ１～６月販売、12％増の19.3万台マレーシア車両統計自動車NEW失業率消費の伸びが大幅鈍化、投資低調＝６月指標中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW６月就業者33.3万人増、高齢者がけん引韓国経済マクロ経済統計雇用・労務ＮＺ求人広告の平均給与、初めて７万＄突破ニュージーランド経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制５月失業率は3.5％、４カ月連続横ばいマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務５月の失業率4.3％、18年ぶり低水準フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務駐在員の６割、景気停滞を予測 コロナ反動一服、インフレ懸念も日本経済マクロ経済統計