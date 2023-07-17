輸入車の平均販売価格、１億ウォン目前

韓国輸入車の平均販売価格、１億ウォン目前車両国・地域韓国業種車両関連タグ韓国自動車統計貿易自動車統計輸入車の平均販売価格、１億ウォン目前韓国車両貿易統計自動車テック系企業の資金調達、上期は東南ア最大シンガポール金融統計ベンチャーＩＴ一般金融一般６月の電動車販売、5.9千台 単月最多、上期は６倍の2.3万台インドネシア車両統計自動車電機ダイハツの小売り販売、１～６月は13％増インドネシア車両統計自動車ＳＤＧｓ、目標到達に遅れ 22年時点ゼロ、コロナ禍で打撃フィリピン経済マクロ経済統計インフラ不動産陸運社会一般教育環境雇用・労務政治一般政策・法律・規制災害【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2023年６月インド車両統計自動車二輪車貿易統計キャセイの６月旅客、前年同月の10.3倍香港運輸貿易統計決算空運観光雇用・労務輸入車の平均販売価格、１億ウォン目前韓国車両貿易統計自動車６月ＩＣＴ輸出、需要低迷で22.1％減韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター自転車輸出、１～６月は31％減の3.3億ドルカンボジア製造貿易統計その他製造４～６月期ＧＤＰ、0.7％増 リセッション回避も懸念残るシンガポール経済マクロ経済統計６月の貿易収支、201億ドル赤字インド経済マクロ経済貿易統計