６月の電動車販売、5.9千台

インドネシア６月の電動車販売、5.9千台単月最多、上期は６倍の2.3万台PICK UP車両国・地域インドネシア業種車両関連タグ中国韓国インドネシア欧州自動車電機統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波一汽集団が設立70周年、ＶＷと提携深化中国吉林車両自動車ＩＴ一般天斉、吉利・ベンツ合弁に1.5億ドル出資へ中国四川車両自動車証券ＢＹＤ、ハンガリーに電池工場建設へ中国深セン車両自動車設備投資建設・プラント車部品韓国とポーランド、電池事業の協力強化へ韓国車両自動車車部品サムスン、車両用次世代メモリーの量産開始韓国車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品アウディ、ＥＶ「Ｑ８ ｅトロン」発売タイ車両自動車自動車統計輸入車の平均販売価格、１億ウォン目前韓国車両貿易統計自動車テック系企業の資金調達、上期は東南ア最大シンガポール金融統計ベンチャーＩＴ一般金融一般６月の電動車販売、5.9千台 単月最多、上期は６倍の2.3万台インドネシア車両統計自動車電機ダイハツの小売り販売、１～６月は13％増インドネシア車両統計自動車ＳＤＧｓ、目標到達に遅れ 22年時点ゼロ、コロナ禍で打撃フィリピン経済マクロ経済統計インフラ不動産陸運社会一般教育環境雇用・労務政治一般政策・法律・規制災害【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2023年６月インド車両統計自動車二輪車