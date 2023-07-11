重慶の１～５月経済統計、鉱工業は2.8％増

中国重慶重慶の１～５月経済統計、鉱工業は2.8％増経済NEW国・地域中国重慶業種経済関連タグ中国その他製造小売りマクロ経済統計貿易インフラ設備投資自動車統計重慶の１～５月経済統計、鉱工業は2.8％増中国重慶経済マクロ経済貿易統計その他製造インフラ設備投資小売りNEW東風汽車の６月販売、25.7％減の18万台中国湖北車両統計自動車NEW中通客車の新車販売、１～５月は20.3％減中国山東車両統計自動車NEW６月の新車販売５％増 ５カ月連続プラス、政策追い風中国車両貿易統計自動車NEWＧＭの中国販売、４～６月は９％増の52万台中国車両統計自動車NEW輸出受注、台湾生産が最高 中国香港は縮小、封鎖措置などで台湾経済マクロ経済貿易統計NEW貿易統計重慶の１～５月経済統計、鉱工業は2.8％増中国重慶経済マクロ経済貿易統計その他製造インフラ設備投資小売りNEW６月の掘削機販売は24％減、輸出も不振中国製造貿易統計その他製造機械インフラ不動産建設・プラントNEW６月の新車販売５％増 ５カ月連続プラス、政策追い風中国車両貿易統計自動車NEW輸出受注、台湾生産が最高 中国香港は縮小、封鎖措置などで台湾経済マクロ経済貿易統計NEW中国との国境貿易、４～６月は64％増ミャンマー経済マクロ経済貿易統計NEWトウモロコシのタイ輸出、３カ月で６万トンミャンマー農水貿易統計農林・水産NEW