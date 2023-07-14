ＬＦＰ電池用の正極材、８年ぶり輸入増加

韓国ＬＦＰ電池用の正極材、８年ぶり輸入増加車両NEW国・地域韓国業種車両関連タグ韓国自動車車部品統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波小鵬汽車、４Ｑにイスラエル市場進出へ中国広東車両自動車NEW起亜、米工場で初のＥＶ生産開始へ韓国車両自動車NEWＬＦＰ電池用の正極材、８年ぶり輸入増加韓国車両統計自動車車部品NEWＢＯＩ、ＢＹＤとサプライヤーの商談会開催タイ車両自動車車部品NEWビンファスト、６月ＥＶ納車は前月比５％増ベトナム車両自動車NEW中国大手のＥＶ55台、ヤンゴン港に到着ミャンマー車両貿易自動車電機NEW自動車統計重要鉱物の加工シェア、中国が圧倒＝ＩＥＡ中国資源マクロ経済貿易統計自動車鉱業電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品NEW６月の輸出額、減少幅２桁に 上期もマイナス転落、外需低迷中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業車部品NEWＬＦＰ電池用の正極材、８年ぶり輸入増加韓国車両統計自動車車部品NEW半導体など主力産業、日中米との競争激化か韓国経済マクロ経済統計NEW力帆の６月販売、7.3％増の5294台中国重慶車両統計自動車一汽解放の６月販売、96％増の３万台中国吉林車両統計自動車貿易統計６月の輸出額、減少幅２桁に 上期もマイナス転落、外需低迷中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業車部品NEW重要鉱物の加工シェア、中国が圧倒＝ＩＥＡ中国資源マクロ経済貿易統計自動車鉱業電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品NEW６月の工作機械輸出額、５カ月連続減少台湾経済マクロ経済貿易統計機械NEWＬＦＰ電池用の正極材、８年ぶり輸入増加韓国車両統計自動車車部品NEW６月輸入物価指数、15.7％下落韓国経済マクロ経済貿易統計NEW対米輸出、上半期22％減 電話は４割、景気回復の重しにベトナム経済貿易統計NEW