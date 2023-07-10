ＬＧエナジー２Ｑ営業益、ＥＶ成長で2.6倍

韓国ＬＧエナジー２Ｑ営業益、ＥＶ成長で2.6倍車両NEW国・地域韓国業種車両関連タグ韓国自動車車部品統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ＬＧエナジー２Ｑ営業益、ＥＶ成長で2.6倍韓国車両統計自動車車部品NEWタイ当局、ＥＶ競争力向上のため５団体提携タイ車両自動車電機政策・法律・規制車部品NEW米ＥＶｌｏｍｏ、シュナイダーとＥＶで提携タイ製造自動車その他製造NEW中国ＡＩＯＮ、タイにＥＶ工場設置へタイ車両自動車設備投資環境NEW奇瑞汽車、現地生産で初期投資1.7億リンギマレーシア車両自動車電機設備投資政策・法律・規制NEW中国、先端産業や新エネ車などで協力申し出インドネシア経済マクロ経済自動車ＩＴ一般電機医薬品環境NEW自動車統計吉利の６月販売、９％増の13.8万台中国浙江車両貿易統計自動車NEW全国の車保有台数、今年上期に900万台増中国車両統計自動車二輪車NEWボルボの上期中国販売、12％増の7.8万台中国車両統計自動車NEW上海汽車の６月販売、３カ月ぶりマイナス中国上海車両統計自動車NEW福田汽車の６月新車販売、16％増の4.6万台中国北京車両統計自動車NEWＬＧエナジー２Ｑ営業益、ＥＶ成長で2.6倍韓国車両統計自動車車部品NEW