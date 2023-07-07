上海汽車の海外販売、上期は40％増の53万台

中国上海上海汽車の海外販売、上期は40％増の53万台車両国・地域中国上海業種車両関連タグ中国オーストラリアニュージーランドASEAN米国カナダ中南米中東欧州自動車統計貿易自動車統計トヨタ６月販売13％減、３カ月ぶりマイナス中国車両貿易統計自動車広汽集団の６月販売、0.8％増の23.6万台中国広東車両統計自動車ナタ汽車、タイのＥＶ市場で初の首位中国浙江車両貿易統計自動車海馬汽車の１～６月販売、31％増の1.7万台中国海南車両統計自動車上海汽車の海外販売、上期は40％増の53万台中国上海車両貿易統計自動車広東工業企業の利益、１～５月は13％減中国広東経済マクロ経済統計その他製造貿易統計上海汽車の海外販売、上期は40％増の53万台中国上海車両貿易統計自動車ナタ汽車、タイのＥＶ市場で初の首位中国浙江車両貿易統計自動車中欧班列、上半期の運行本数16％増中国運輸貿易統計インフラ倉庫陸運トヨタ６月販売13％減、３カ月ぶりマイナス中国車両貿易統計自動車５月末の中国エクスポージャー、１兆元割れ目前台湾金融統計金融一般外国客なき観光業、苦境続く ロシア人誘致狙うも不調ミャンマー観光統計空運観光政策・法律・規制外交