深センの鉱工業生産、１～５月は2.5％増

中国深セン深センの鉱工業生産、１～５月は2.5％増経済国・地域中国深セン業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ深センの鉱工業生産、１～５月は2.5％増中国深セン経済マクロ経済統計高成長、堅実政策に「評価」 独自色に懸念、マルコス政権１年フィリピン経済マクロ経済貿易政治一般政策・法律・規制軍事財政外交豪５月ＣＰＩ、5.6％上昇 予想外の減速で利上げ一服もオーストラリア経済マクロ経済統計食品・飲料その他製造農林・水産石油・石炭・ガス不動産観光娯楽外食・飲食10～12月の国際線運賃４割上昇、19年比インド運輸統計空運山東の１～５月経済統計、鉱工業は6.3％増中国山東経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資小売り外食・飲食遼寧の１～５月経済統計、鉱工業は5.3％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計その他製造インフラ設備投資不動産小売り自動車統計小鵬の６月販売、６カ月連続の１万台割れ中国広東車両統計自動車深センの鉱工業生産、１～５月は2.5％増中国深セン経済マクロ経済統計６月の製造業ＰＭＩ節目割れ、３カ月連続中国経済マクロ経済統計その他製造その他サービス５月産業統計、全分野でマイナス韓国経済マクロ経済統計設備投資その他サービス６月の輸出額６％減 半導体３割減、収支は黒字転換韓国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス車部品民間・公共支出が拡大、回復基調続く＝中銀タイ経済マクロ経済統計金融一般貿易統計交通向け投資、５月は11％増の3373億元中国運輸貿易統計陸運海運深センの鉱工業生産、１～５月は2.5％増中国深セン経済マクロ経済統計５月の鉄道貨物輸送、２％減の4.2億トン中国運輸貿易統計陸運空運５月の香港ドル預金１％減、元建ては増加香港金融統計金融一般６月の輸出額６％減 半導体３割減、収支は黒字転換韓国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス車部品工業連盟、今年の二輪生産210万台据え置きタイ車両貿易統計二輪車