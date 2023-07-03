小鵬の６月販売、６カ月連続の１万台割れ

中国広東小鵬の６月販売、６カ月連続の１万台割れ車両国・地域中国広東業種車両関連タグ中国自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波小鵬の６月販売、６カ月連続の１万台割れ中国広東車両統計自動車長春でＮＥＶ部品の産業園着工、444億元中国吉林車両自動車設備投資建設・プラント車部品寧徳の新型電池「Ｍ３Ｐ」、３Ｑに投入か中国福建車両自動車車部品ＢＹＤ、ブラジルでＥＶ「ドルフィン」発売中国深セン車両自動車ＬＧＵ＋とカカオ傘下、ＥＶ充電事業で協力韓国ＩＴ自動車ＩＴ一般通信科技当局、ＥＶの安全ガイドライン発表タイ車両自動車電機社会一般政策・法律・規制車部品自動車統計小鵬の６月販売、６カ月連続の１万台割れ中国広東車両統計自動車深センの鉱工業生産、１～５月は2.5％増中国深セン経済マクロ経済統計６月の製造業ＰＭＩ節目割れ、３カ月連続中国経済マクロ経済統計その他製造その他サービス５月産業統計、全分野でマイナス韓国経済マクロ経済統計設備投資その他サービス６月の輸出額６％減 半導体３割減、収支は黒字転換韓国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス車部品民間・公共支出が拡大、回復基調続く＝中銀タイ経済マクロ経済統計金融一般